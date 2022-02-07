"Дом книги" продолжает бороться за аренду торговых площадей в доме Зингера

В понедельник, 7 февраля, тринадцатый Арбитражный суд Петербурга перенёс рассмотрение апелляции на решение суда предыдущей инстанции о признании недействительными договоров аренды, которые были заключены между ООО "Книжный магазин №1" и ЗАО "Зингер".

Напомним, КМ №1 является владельцем компании ООО "Санкт-Петербургский Дом Книги".

Представители КМ №1 в ходе заседания настаивали, что суду не было предоставлено достаточного количества доказательств, которые бы свидетельствовали об убыточности заключённых договоров аренды.

"Понятие "убыточность" - это не категория права, её доказательством может быть только экспертиза. В данном же деле суд экспертизы не назначил и фактически уклонился от анализа представленных сторонами оценок рыночности арендных ставок", - высказал свою позицию гендиректор КМ №1 Дмитрий Урюпин.

Кроме того, суд первой инстанции не учёл срок в период с 2015 по 2021 год, в течение которого договоры аренды действовали и исполнялись. Всё это время ни у ЗАО "Зингер", ни у Смольного не было каких-либо нареканий, равно как и попыток разорвать деловые отношения.

Объявление Смольного о скором открытии "старейшего книжного в городе" на площадях дома Зингера уже приносят существенные убытки КМ №1: издательства разрывают контракты, забирая с полок свою продукцию.

"Кроме того, хочется отметить и этическую сторону дела: в свое время частный инвестор вложил более 1 млрд рублей в реконструкцию здания, принял предложение городских властей по организации книжной торговли в Доме Зингера, вложил немалые личные средства", - заключил Урюпин.

Дом Зингера, напомним, находится в городской собственности. В 1999 году его на 50 лет сдали в аренду "Дому книги". В 2020 году у ЗАО "Зингер" появился новый владелец, который впоследствии стал добиваться признания заключенных договоров аренды недействительными.

В пресс-службе "Альфа-Банка", которому принадлежит ЗАО, ранее заявляли, что компания требовала расторжения договоров, потому как считает, что они заключены на невыгодных для арендодателя условиях. Не так давно Арбитраж Петербурга признал недействительными заключенные договоры субаренды между ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин № 1", в связи с чем компанию попросили освободить помещения.

"Альфа-Банк", в свою очередь, готов предоставить аренду другой книжной сети — АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которая принадлежит Смольному.