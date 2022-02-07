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Новости 16:30

Суд в Москве взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина

фото ЗакС политика Суд в Москве взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина

Симоновский райсуд Москвы удовлетворил иск петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, поданный к юристке Любови Соболь.

Поводом для претензий предпринимателя стала размещённая на сайте "Царьграда" информация о якобы его причастности к нападению на мужа оппозиционерки. Ещё в 2020 году Тверской райсуд счёл сведения, которые содержались в видеосюжете, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Пригожина.

Как итог, с Соболь в пользу бизнесмена взыскали 350 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого ему морального вреда.


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