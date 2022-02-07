На Охтинском мысе появится исторический ландшафтный парк

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что "Газпром" доработал проект планировки территории на Охтинском мысе. Члены рабочей группы, состоящей из представителей Минкульта и Смольного, пришли к выводу о необходимости создания на местности исторического парка.

Согласно обновлённому проекту, на мысе будет разбит ландшафтный парк, приведены в порядок бывшие фортификации, установлена трёхмерная информационная карта в виде макета крепости Ниеншанц, выделен Карлов бастион, а также отдельно отмечены места залегания слоев объекта археологического наследия. Всё это будет сделано для того, чтобы с помощью современных технологий сохранить уцелевшие исторические объекты.

"В новой редакции проекта в рамках исторического парка также предусмотрено создание экспозиции, посвященной истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии, который будет создан в структуре Музея истории Санкт-Петербурга и откроется в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Под экспозицию будет дополнительно отдано 1500 кв. м", - уточнил Пиотровский.

Наконец, в обновлённом проекте особо указывается, что половину от всей благоустраиваемой территории Охтинского мыса будут занимать общественные пространства: для посетителей откроют обзорные площадки, зимний сад, выставочные залы, точки общепита.

Напомним, изначально на пустующем участке Охтинского мыса, на котором в 2000-х годах были обнаружены средневековые памятники, "Газпром" хотел возвести свой офисный центр. Градозащитники выступают против строительства, требуя от городских властей сохранить руины крепости Ландскрона.