ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:27

Суд продлил Юрию Хованскому запрет определённых действий до апреля

фото ЗакС политика Суд продлил Юрию Хованскому запрет определённых действий до апреля

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и пролонгировал запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому до 8 апреля, сообщил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

"Суд сегодня также вынес частное постановление в адрес следователя СКР за то, что тот с опозданием подал ходатайство о продлении меры пресечения (подал 4 февраля, а должен был за 7 дней)", - добавил также Чиков.

29 декабря Хованского, который более полугода провёл в СИЗО, отпустили домой. Ему запрещается пользоваться средствами связи и выходить из дома в промежуток с 18:00 до 10:00. Общаться с журналистами ему тоже нельзя, равно как и посещать массовые мероприятия.

Хованского, напомним, обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил её в стриме 2018 года, при этом показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Уточним, что статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе РФ только в 2016 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама