Суд продлил Юрию Хованскому запрет определённых действий до апреля

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и пролонгировал запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому до 8 апреля, сообщил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

"Суд сегодня также вынес частное постановление в адрес следователя СКР за то, что тот с опозданием подал ходатайство о продлении меры пресечения (подал 4 февраля, а должен был за 7 дней)", - добавил также Чиков.

29 декабря Хованского, который более полугода провёл в СИЗО, отпустили домой. Ему запрещается пользоваться средствами связи и выходить из дома в промежуток с 18:00 до 10:00. Общаться с журналистами ему тоже нельзя, равно как и посещать массовые мероприятия.

Хованского, напомним, обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил её в стриме 2018 года, при этом показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Уточним, что статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе РФ только в 2016 году.