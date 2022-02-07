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Новости 19:26

В Петербурге лёд свалился на голову беременной женщине; в Коммунаре - глыба убила рабочего

фото ЗакС политика В Петербурге лёд свалился на голову беременной женщине; в Коммунаре - глыба убила рабочего

В воскресенье, 6 февраля, врачи скорой помощи увезли в больницу беременную петербурженку, на голову которой свалился кусок льда, отколовшийся с торгового центра "Международный", делится 78.ru.

Пострадавшую доставили в НИИ им. Джанелидзе, где у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину лба. Горожанка собирается обратиться с жалобой в администрацию Фрунзенского района. Полиция также изучает обстоятельства инцидента.

Кроме того, в понедельник, 7 февраля, стало известно, что в результате несчастного случая в областном Коммунаре погиб рабочий бумажной фабрики. Источник 78.ru в силовых структурах сообщил, что мужчина скончался из-за падения отколовшейся глыбы льда.

"Проводимой проверкой будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, а также иным обстоятельствам произошедшего", — отчитались в прокуратуре Ленинградской области.


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