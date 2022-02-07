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Новости 20:31

Петербургский Педиатрический университет увеличил количество инфекционных коек

фото ЗакС политика Петербургский Педиатрический университет увеличил количество инфекционных коек

Начиная с понедельника, 7 февраля, петербургский Педиатрический университет расширил до 50 мест своё инфекционное отделение для больных COVID-19: для заражённых доступно также 6 реанимационных коек, информирует пресс-служба СПбГПМУ.

По словам ректора вуза Дмитрия Иванова, коронавирусное отделение принимает в основном детей со сложным течением инфекции, то есть тех, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания либо требуют сложного лечения.

Когда несовершеннолетние пациенты завершают лечение от COVID-19, им обычно необходимо продолжение терапии по сопутствующему заболеванию. Тогда их переводят из инфекционного стационара в специализированные отделения.


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