Поэты - "враги народа"?: Что известно о ситуации с увольнением педагога гимназии № 168

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Бывшая сотрудница гимназии № 168 Петербурга Серафима Сапрыкина сообщила, что ее вынудили уволиться из-за зачитывания ученикам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Петербургские депутаты, как и министр просвещения, считают, что сотрудницу нельзя было увольнять за поэзию. В администрации Центрального района слова экс-педагога опровергли.

Две правды

Бывшая педагог-организатор гимназии № 168 Серафима Сапрыкина о своей ситуации рассказала в социальной сети Facebook. Она написала, что в декабре провела с десятиклассниками урок, где читала стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам экс-сотрудницы гимназии, это не понравилось директору школы Светлане Лебедевой.

"<...> с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться тк я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". <...> Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и тд. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге", - написала Сапрыкина.

В интервью "Фонтанке" она уточнила, что заранее подготовила программу занятий. В нее входили уроки о поэтах Серебряного века, поэтах-стадионниках, современной литературе и другом, рассказала Сапрыкина. По ее словам, все было согласовано с непосредственным руководителем, завучем по воспитательной работе Татьяной Голербах. Одно из занятий было посвящено Объединению реального искусства, в которое входили Хармс и Введенский, сообщила экс-преподавательница. После "экстренного совещания" педагог-организатор уволилась, заявила она сама СМИ.

"В этой системе достаточно намека, что вас в учреждении больше видеть не хотят. И что бы вы после этого ни делали, как бы ни старались, вам придется уйти. Я в жизни ни с кем не конфликтовала, я не такой человек. Просто это системная травля инициативных учителей, это происходит повсеместно", - сказала Сапрыкина "Фонтанке".

В гимназии на звонок ЗАКС.Ру ответила женщина, представившаяся "дежурной". Она сообщила, что директор уехала в администрацию, но это не точно. Для получения достоверной информации и общения с руководителем учебного заведения корреспондентке издания посоветовали звонить секретарю - там на звонки не ответили.

Молчали и исполнительные органы власти. К концу дня 7 февраля пресс-служба администрации Центрального района заявила "Интерфаксу", что Сапрыкину не вынуждали увольняться - она ушла по собственному желанию. Там же сообщили, что урок должен был быть посвящен Дню героев Отечества, приуроченному к битве под Москвой. Но Сапрыкина самостоятельно изменила тему занятия, заверили в администрации.

"Был утвержден план, что по этой теме будет встреча с учениками. Но госпожа Сапрыкина не уведомила, не согласовала изменения, провела другой урок. И здесь вопрос не в Введенском и Хармсе, а в том, что она проводит другой урок вне плана. <...> С ней встретились, сказали, что так нельзя, что есть учебный план для учителей, для работников музеев - есть такие правила. Это как правила внутреннего трудового распорядка. И если что-то меняется? (...) это согласовывается и утверждается. Ей объяснили, что она поступила неправильно - не по вопросу Введенского и Хармса, а по вопросу того, что была изменена тема", - сказали в администрации "Интерфаксу".

В районной администрации со ссылкой на слова директора гимназии Лебедевой заявили, что она поэтов не критиковала:

"Никаких фраз, что Хармс и Введенский "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было".

Уже в разговоре с журналистами телеканала "78" Лебедева была подробнее. Она уточнила, что была против не произведений поэтов, а незапланированного изменения в программе.

- А с Хармсом произошло следующее: вообще это мой любимый детский писатель, я читаю его внукам, но я удивилась, что моя коллега, которая работала здесь и, к сожалению, ушла, почему-то решила выдать эту проблему, и считает, что я недостаточно увлечена литературой разносторонней. Мы также изучаем разные взгляды на историю, на проблемы нашей страны. Хармс — это глыба детского стихосложения, очень любимый всеми автор. В декабре же, если она хотела изменить учебный план и другие темы взять, она должна была согласовать это с завучем по воспитательной работе или со мной, но ни ко мне, ни к завучу она не обратилась с тем, чтобы заменить тему героев войны и событий московской битвы, и решила самостоятельно с десятыми классами сделалть акцент на творчестве Введенского. Это были грустноватые темы, - сказала Лебедева.

"Надо как-то разобрать"

Сам урок и последующее увольнение произошли еще в декабре 2021 года, но Сапрыкина рассказала обо всем только 6 февраля. На следующий день информация о случившемся дошла уже до федерального руководства.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство проверит информацию. При этом он же сказал, что Сапрыкину следует восстановить в должности.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - приводит ТАСС слова Кравцова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что информация об увольнении за стихи нуждается в проверке. Быстро реагировать на это не стоит, уверен Песков.

"Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее - дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать", - заявил пресс-секретарь.

О том, что стоит услышать обе стороны, сказал ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Кононенко, до публикации позиции администрации района и гимназии. При этом он добавил, что увольнение за чтение тех или иных поэтов неразумно.

- Я, например, сам обоих этих поэтов не очень люблю. Но в любом случае считаю, что не следует привлекать к ответственности за использование чьих-то политических произведений, за чье-то творчество, - сказал Кононенко.

С ним согласен его коллега по парламенту и комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Дмитрий Павлов. Он напомнил, что произведения Хармса и Введенского не входят в списки запрещенной экстремистской литературы.

- Мне кажется, может, там был какой-то внутренний конфликт, а это послужило поводом. Однако все-равно я это считаю неправильным. <...> Наверно, здесь правда где-то посередине. <...> Вполне возможно, что мы с коллегами это как-то при встрече обсудим, может, это как-то надо разобрать. Это уже не исправить: что произошло, то произошло. Но мы можем это обсудить, чтобы была некая профилактика на будущее, - считает Павлов.

Одним из первых за Сапрыкину вступился депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он написал обращение в комитет по образованию с просьбой разобраться в ситуации. В документе Вишневский напомнил, что Хармс и Введенский - крупнейшие российские поэты, писатели, драматурги.

"Принуждение учителя к увольнению за проведение со старшеклассниками урока о творчестве поэтов, ставших жертвами политических репрессий, - грубое нарушение законодательства об образовании", - написал парламентарий.

В своем Telegram-канале за поэтов и учительницу высказалась и депутат Государственной думы Ксения Горячева. Она назвала произошедшее "дикой историей":

"Совершенно дикая история: в Петербурге учительницу вынудили уволиться за то, что она прочитала десятиклассникам стихи Введенского и Хармса. Абсурднее, чем самое смелое творчество обэриутов. Очень хочется получить официальный комментарий комитета по образованию. Допустимо ли такое самоуправство со стороны директора и можно ли увольнять учителя за стихи поэтов, включённых в обязательную школьную программу? С интересом почитаем".

София Саттарова