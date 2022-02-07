За 10,2 млн рублей кронштадтцам готовят показ ретротехники и концерт с участником "Фабрики звезд"

Администрация Кронштадтского района Петербурга 7 февраля разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на организацию двух мероприятий в 2022 году. Местные власти готовы потратить на патриотичные торжества до 10,2 млн рублей.

Всего районная администрация запланировала два крупных мероприятия. Одно из них будет посвящено военной тематике. Для него специально устроят показ военной техники советских времен, а именно: бронемашины, военного легкового автомобиля, пары грузовиков и противотанкового орудия. За звук на празднике будет отвечать вокалистка в сопровождении баяниста и духовой оркестр. Концертная программа будет включать в себя выступления звезд отечественной эстрады, танцевальных коллективов, а также 25-минутное выступление лауреата премий "Золотой граммофон", "Звезда Дорожного радио" и "Песня года". Также гостей мероприятия будет развлекать некий финалист телевизионного проекта. На площадке будет работать тематическая фотостудия с ретрокостюмами. Одной из ключевых частей праздника станет пятиминутное музыкальное пиротехническое шоу. Планируют запустить не менее 700 зарядов.

Другое мероприятие, запланированное местными чиновниками, - концерт, концепция которого создаст "праздничное и патриотическое" настроение у жителей района, на котором будут петь не только артисты, но и ведущие. Выступление начнется с поздравления гостей главой района Олега Довганюка. Почти три часа для кронштадтцев будут петь и танцевать женские вокальные группы, молодая артистка возрастом до 20 лет (в закупке именно так и указано), народный артист России, российская фолк-группа, у которой в дискографии не менее пяти пластинок, а также участник проекта "Фабрика звёзд" (он же многократный обладатель премии "Золотой граммофон" и лауреат фестиваля "Песня года"). Имя звезды станет известно лишь после заключения контракта.

Когда состоятся указанные мероприятия, в документации к закупке не сказано. На проведение пиротехнического шоу готовы потратить до 315 тысяч рублей. Мероприятие с выставкой ретроавтомобилей оценили в 1,6 млн рублей. На проведение концерта с участником "Фабрики звёзд" и российской фолк-группы всего потратят 6,2 млн рублей. Услуги артистов оценили в 2,9 млн рублей. Ещё полмиллиона - на информационное сопровождение предстоящего праздника. Оставшиеся средства потратят на техническое оснащение. Потенциальные исполнители смогут подать свои заявки до 25 февраля.

Константин Леньков