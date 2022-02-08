В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин начал утро 8 февраля с мыслей о педофилах, напомнив, что с этого дня вступил в силу закон, предусматривающий для них пожизненное лишение свободы.

"Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По новому закону, подписанному президентом 28 января, перспектива остаться в местах заключения до конца жизни грозит педофилам-рецидивистам и тем, кого осудили за насильственные действия, совершенные одновременно против нескольких детей. Однако Володину этого мало.

"Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", - считает единоросс.

Володин пообещал держать принципиальную для него тему на контроле и сообщать читателям канала о любых законодательных предложениях и наработках в этой области.

Особенностью принятия закона стала его срочность: депутаты ГД проголосовали за него в течение одного заседания и во втором, и в третьем чтениях. Оперативному внесению инициативы в повестку предшествовало резонансное убийство маленькой девочки в Костроме двумя бывшими уголовниками, случившееся на новогодних каникулах.