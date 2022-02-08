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Руководство Сытного рынка оштрафовали после "антивирусного" рейда

фото ЗакС политика Руководство Сытного рынка оштрафовали после "антивирусного" рейда

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 250 тысяч рублей администрации Сытного рынка, которая попалась на нарушении противоэпидемических правил еще в середине декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Заседание состоялось после уже понесенного организацией наказания: его закрывали для посетителей на 35 суток, выявив несоблюдение на территории рынка масочного режима и отсутствие дезинфицирующего средства на входе. Кроме того, тогда же, 16 декабря участникам рейда не смогли предъявить документ, подтверждающий соответствие условий работы стандарту безопасности, принятому в городе.

На последнем слушании представители Сытного рынка рассказали, что всякий раз де-факто приводили стандарт безопасности в соответствие с постановлением №121 по мере его редактирования властями, но это не было задокументировано. По оценке администрации рынка, вынужденный 35-дневный простой принес ей убытки на 6 млн рублей.


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