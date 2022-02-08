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Новости 11:31

Спагетти с сыром и рыбные наггетсы: Смольный накормит волонтеров Лиги чемпионов за 1,4 млн рублей

фото ЗакС политика Спагетти с сыром и рыбные наггетсы: Смольный накормит волонтеров Лиги чемпионов за 1,4 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга 7 февраля разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по питанию для волонтеров на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году. В меню: салат с огурцом, рыбные наггетсы, спагетти с сыром и картофель фри. Питание на 4 дня оценили в 1,4 млн рублей

В первый день подготовки к футбольному матчу волонтерам дадут "Витаминный" салат и куриное филе с картофелем айдахо. На второй день - салат "Венеция" с колбасой и рыбные наггетсы с рисом. В день футбольного матча волонтеров накормят деревенским салатом, свининой "по-венски" и спагетти с сыром. На четвертый - помидоры черри, куриные наггетсы и картошка фри. Кроме "горячего", помощникам в организации будут выдавать фруктовый сок, пару батончиков, фрукт, воду без газа и булочку. Без учета напитков и соуса волонтеры будут получать в день 735 граммов еды (в последний день им выдадут на 30 граммов больше). Комитет определил цену одной порции в 619 рублей.

Питаться из пластиковой посуды волонтеры будут недалеко от центрального входа в Приморский парк, где будет располагаться их штаб. Всего закупят 1714 наборов посуды из перерабатываемого пластика. Каждый оценили в 98 рублей. 

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая на "Газпром арене". 

Константин Леньков


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