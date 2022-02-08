Заболеваемость коронавирусом снижается второй день подряд

За прошедшие сутки в России выявлено 165 643 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Количество новых заболеваний снижается второй день подряд: на пике 6 февраля официальные источники отчитались о 180 071 случае, 7 февраля в стране выявили 171 905 новых больных.

В Петербурге зафиксировано 11 014 новых случаев заболевания коронавирусом, здесь прослеживается динамика, аналогичная федеральной: после 21 448 заболевших 6 февраля накануне было выявлено 13 372 заболевших. В то же время заметно выросло количество госпитализаций: с 552 накануне до 897 сегодня.

За прошедшие сутки в Петербурге выздоровели 9 090 человек, скончались 67. По официальным данным, общее количество умерших в городе с начала пандемии составило 30 398 человек.