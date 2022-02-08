Bellingcat* внесли в реестр иноагентов из-за журналистских расследований

Минюст представил изданию Bellingcat* долгожданное объяснение того, почему оно оказалось в перечне СМИ, признанных иноагентами. Как сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, достаточными основаниями для этого ведомство считает факт регулярного создания журналистских расследований в сотрудничестве с зарубежными организациями, получение денег от благотворителей и ведение соцсетей.

Напомним, что с июля прошлого года реестр СМИ-иноагентов, в котором за несколько предыдущих лет оказались только пара десятков изданий, стал пополняться почти каждую неделю. На сегодняшний день в нем более сотни СМИ и физических лиц. Bellingcat* оказался в этой компании 8 октября.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента