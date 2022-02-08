До весны парковку в Петербурге станет возможным оплатить через обновленное приложение "Парковки Москвы"

До конца февраля разработчик мобильного приложения "Парковки Москвы" усовершенствует свой сервис. В нем под обновленным названием "Парковки России" гражданам можно будет оплатить стоянку своего автомобиля на территории Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

"С его помощью можно проверить штрафы или исправить ошибки. Сервис не имеет аналогов, поэтому при поддержке Минтранса России мы будем его развивать и выведем его на уровень страны - скоро жителям Санкт-Петербурга, а впоследствии и других регионов будет доступен самый простой и удобный способ оплатить парковку", - добавил чиновник.

Пользователям предложат несколько вариантов безопасного авторизированного входа в сервис: через отпечаток пальца, пароль или графический ключ.