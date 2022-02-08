Журналиста-расследователя Андрея Захарова* временно лишили статуса иноагента

Колпинский районный суд Петербурга временно исключил из списка СМИ-иноагентов петербургского журналиста-расследователя Андрея Захарова*, в котором тот оказался минувшей осенью. Об этом пишет "Русская служба Би-Би-Си". Судебное решение о приостановке статуса иноагента датируется 17 января и останется в силе до конца рассмотрения иска журналиста к Минюсту. В течение всего этого времени ни он, ни другие СМИ не обязаны помечать его в своих материалах специальной маркировкой.

Напомним, что начиная с середины прошлого лета реестр СМИ-иноагентов пополняется Минюстом практически каждую неделю, в него вносят как издания, так и отдельных авторов, которых этот статус обязывает регистрироваться в качестве юрлица. Журналистам не всегда удается получить от чиновников доходчивое и юридически корректное объяснение причин своего включения в реестр.

*Андрей Захаров и оформленное на него ООО "Номер семьдесят семь" были внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента