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Новости 13:47

Журналиста-расследователя Андрея Захарова* временно лишили статуса иноагента

фото ЗакС политика Журналиста-расследователя Андрея Захарова* временно лишили статуса иноагента

Колпинский районный суд Петербурга временно исключил из списка СМИ-иноагентов петербургского журналиста-расследователя Андрея Захарова*, в котором тот оказался минувшей осенью. Об этом пишет "Русская служба Би-Би-Си". Судебное решение о приостановке статуса иноагента датируется 17 января и останется в силе до конца рассмотрения иска журналиста к Минюсту. В течение всего этого времени ни он, ни другие СМИ не обязаны помечать его в своих материалах специальной маркировкой.

Напомним, что начиная с середины прошлого лета реестр СМИ-иноагентов пополняется Минюстом практически каждую неделю, в него вносят как издания, так и отдельных авторов, которых этот статус обязывает регистрироваться в качестве юрлица. Журналистам не всегда удается получить от чиновников доходчивое и юридически корректное объяснение причин своего включения в реестр.

*Андрей Захаров и оформленное на него ООО "Номер семьдесят семь" были внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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