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Новости 15:10

Суд прекратил прошлогоднее дело о потушенном вечном огне на Марсовом поле

фото ЗакС политика Суд прекратил прошлогоднее дело о потушенном вечном огне на Марсовом поле

Дзержинский районный суд Петербурга оставил в силе решение о закрытии дела в отношении Сергея Никулина, который февральской ночью 2021 года преднамеренно затушил снегом вечный огонь, горящий на Марсовом поле в память об участниках революционных событий 1917 года в Петрограде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

У потерпевшего в лице представителя ООО "ПетербургГаз" не осталось претензий к нарушителю, так как он полностью компенсировал компании причиненный ущерб в размере 24 130 рублей. Более того, сообщается, что Никулин, раскаявшись в содеянном перед россиянами, перевел 10 тысяч рублей на счет благотворительного фонда "Спасение". 

Однако гособвинение, чья апелляция рассматривалась 8 февраля, осталось недовольно ранее принятым решением мирового судьи. По мнению прокурора, речь идет о серьезном преступлении против общественной нравственности.


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