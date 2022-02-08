Песков опроверг слухи о возможности для Кремля требовать отставки Зюганова

Дмитрий Песков назвал абсурдным прогноз экспертов "Агентства стратегических коммуникаций" о возможной отставке лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Аналитики предположили, что Кремль может пойти на это в условиях возможной радикализации партии.

"Формулировка достаточно абсурдная, — прокомментировал сообщение пресс-секретарь президента. — Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная".

Отдельно Песков уточнил, что КПРФ имеет крупную фракцию в Госдуме и потому говорить о возможности неких дестабилизирующих факторов "тоже не совсем верно", уточняет "Газета.ру".

Ранее "Агентство стратегических коммуникаций" выпустило доклад, в котором говорилось о росте рейтинга КПРФ с начала 2022 года. По утверждению экспертов, партия усилилась за счет "аккумуляции протестного электората, в том числе сторонников несистемной оппозиции", что способно угрожать Кремлю.