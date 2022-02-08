ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд "Сфера"

фото ЗакС политика Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд "Сфера"

Куйбышевский районный суд зарегистрировал 8 февраля исковое заявление Министерства юстиции к благотворительному фонду "Сфера"*. Согласно заявлению министерства, в ходе проверки организации были выявлены "грубые и множественные нарушения законодательства РФ, преимущественно носящие неустранимый характер", сообщает объединенная пресс-служба судов.

Фонд "Сфера"* занимается помощью представителям ЛГБТ-сообщества. По версии Минюста, деятельность фонда направлена на вовлечение несовершеннолетних в соответствующую активность, а также на изменение законодательства РФ в той его части, которая касается прав ЛГБТ. "Вся деятельность "Сферы"* идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности", — передает позицию ведомства судебная пресс-служба.

Министерство просит ликвидировать благотворительный фонд "Сфера"* и исключить его из ЕГРЮЛ. К производству заявление еще не принято, материалы дела переданы судье.

* Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама