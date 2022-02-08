Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд "Сфера"

Куйбышевский районный суд зарегистрировал 8 февраля исковое заявление Министерства юстиции к благотворительному фонду "Сфера"*. Согласно заявлению министерства, в ходе проверки организации были выявлены "грубые и множественные нарушения законодательства РФ, преимущественно носящие неустранимый характер", сообщает объединенная пресс-служба судов.

Фонд "Сфера"* занимается помощью представителям ЛГБТ-сообщества. По версии Минюста, деятельность фонда направлена на вовлечение несовершеннолетних в соответствующую активность, а также на изменение законодательства РФ в той его части, которая касается прав ЛГБТ. "Вся деятельность "Сферы"* идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности", — передает позицию ведомства судебная пресс-служба.

Министерство просит ликвидировать благотворительный фонд "Сфера"* и исключить его из ЕГРЮЛ. К производству заявление еще не принято, материалы дела переданы судье.

* Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента