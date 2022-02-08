Чиновники Смольного составили 34 протокола в ходе рейдов по барам

Очередной рейд по заведениям, работающим после 23:00, провел комитет по вопросам законности совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Итогом облавы стали 34 административных протокола, составленных на посетителей и работников баров и ресторанов в центре города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь юридические лица, сообщили в пресс-службе комитета 8 февраля.

Всего проверке подверглись около 10 заведений на улице Рубинштейна, а также Думской и Ломоносова. Из них один из ресторанов отличился несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В результате его двери были опечатаны, также составлен протокол о запрете деятельности.

Напомним, согласно постановлению Смольного № 121 в Петербурге запрещена работа общепита между 23:00 и 06:00. Равным образом запрет распространяется на кинотеатры, ледовые катки, аквапарки, концертные залы и другие культурно-досуговые учреждения.

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности