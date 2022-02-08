Две исторических дачи в Зеленогорске приспособят под гостиничный комплекс

Два исторических деревянных дома на территории Зеленогорска станут частью концессионного проекта, который петербургское правительство реализует совместно с ООО "Новые пространственные решения". Речь идет о находящихся по соседству и смотрящих на Финский залив "доме купца Елисеева" и "даче Кинга", построенных в начале XX века в стиле модерн, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по инвестициям. Соглашение стороны заключили во вторник, 8 февраля.

К 2030 году на берегу Невской губы должен будет появиться гостинично-досуговый комплекс, для чего, помимо реконструкции упомянутых выше памятников деревянного зодчества, подрядчик обязуется перестроить еще пять зданий. Объем требуемых для создания нового объекта инвестиций пока оценивается в диапазоне от 500 млн до 1 млрд рублей.