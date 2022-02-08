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Новости 18:37

В "Ленэкспо" дополнительно развернули 200 коек для больных коронавирусом

фото ЗакС политика В "Ленэкспо" дополнительно развернули 200 коек для больных коронавирусом

На фоне роста числа госпитализаций в Петербурге вводят новые койки для пациентов с коронавирусом. В седьмом павильоне временного госпиталя в "Ленэкспо" дополнительно развернули 200 мест, сообщает 8 февраля ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Петербурга.

Таким образом, в настоящий момент седьмой павильон способен одновременно принять до 600 больных. Помещение рассчитано на содержание одной тысячи пациентов, но остающиеся 400 коек находятся в резерве. Всего же временный госпиталь рассчитан на прием двух тысяч больных ковидом.

Согласно официальным данным, по состоянию на 8 февраля в Петербурге было развернуто более 10 тысяч коек, из них свободно 29,41 %. Всего на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 8 753 пациента, из них 648 в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 329 человек.


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