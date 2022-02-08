В Смольном прокомментировали утренние обыски у коммунальщиков

В администрации губернатора Петербурга прокомментировали обыски в дорожных и коммунальных предприятиях, состоявшиеся 8 февраля. Согласно сообщению Смольного, по поручению губернатора Александра Беглова силами неких "структурных подразделений" проводятся проверки организаций, ответственных за уборку улиц и крыш от снега.

Прокуратура Петербурга совместно с правоохранительными органами в свою очередь изучали деятельность коммунальщиков. По результатам проверок в отношении нескольких организаций, отвечающих за уборку снега в городе, были возбуждены уголовные дела о хищении средств. Ход расследования и его результаты находятся на контроле городской прокуратуры, а "правительство города оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании дел".

Сама городская прокуратура перечисляет ведомства, совместно с которыми были проведены проверки. Это "органы внутренних дел, налоговые органы, а также контрольное управление администрации губернатора Санкт-Петербурга".

В свою очередь, издание "Фонтанка" утверждает, что предыдущие несколько недель прокуратура действительно проверяла дорожные и коммунальные организации. Причиной состоявшихся утром обысков послужила необходимость выемки документов, сообщает интернет-газета. Следственные действия прошли по приблизительно 60 адресам, в них участвовали около 200 сотрудников полиции, следственных органов и СОБР. Всего в Петербурге заведено 19 уголовных дел, связанных с ответственными за уборку города организациями. Как намекает издание, за проверками стоит руководство Петербурга, столкнувшееся с проблемой уборки снега этой зимой. "Таким образом, будет выполнена политическая задача — указан вектор на виновных в зимних бедах, внутриведомственная — жилкомсервисам показано, кто в доме хозяин, а подозреваемые найдутся чуть попозже", — утверждает онлайн-издание, опираясь на собственные данные.