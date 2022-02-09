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В Петербурге после обысков по "снежному делу" в отделе полиции оказались шесть человек

фото ЗакС политика В Петербурге после обысков по "снежному делу" в отделе полиции оказались шесть человек

После проведённых днём ранее, 8 февраля, обысков по уголовным делам о мошенничестве при уборке снега в Петербурге в отделах полиции оказались шесть человек, информирует 78.ru.

Пятерых задержали в Василеостровском районе, одного - в Адмиралтейском. Примечательно, что ни одного работника ГУДП "Центр" среди них нет: в числе лиц, доставленных в ОП, - генеральные директора и учредители подрядчиков, в том числе ООО "Логиком". 

Во вторник, 8 февраля, в Северной столице были проведены обыски по более чем 60 адресам, в которых принимали участие свыше 200 правоохранителей. По предварительной информации, в 19 уголовных делах фигурируют должностные лица ряда организаций, которые специализируются на техническом обслуживании дорог - их очистке от снега и льда. К проверкам подрядных компаний может быть причастно руководство Петербурга, столкнувшееся с проблемой очистки города от снежных осадков нынешней зимой.


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