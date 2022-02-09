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Новости 11:17

Исаакиевский собор заказывает кроссовер за 5 млн рублей

фото ЗакС политика Исаакиевский собор заказывает кроссовер за 5 млн рублей

Государственный музей-памятник Исаакиевский собор объявил электронный аукцион на поставку автомобиля, следует из данных на сайте госзакупок. Согласно документам аукциона, максимальная стоимость машины - 5 млн рублей. Источником финансирования указаны внебюджетные средства. 

На эти деньги музей хочет купить автомобиль-кроссовер не ранее 2021 года выпуска. В машине должно быть не менее семи посадочных мест, коробка передач - автоматическая, а привод - полный, сказано в материалах закупки. Там же сказано, что авто может быть любого цвета, кроме красных оттенков. Руль у машины должен быть с подогревом, сам салон с климат-контролем, написано в документации.

В материалах закупки прописаны и другие требования к машине. Больше всего под них подходит автомобиль Volkswagen Teramont, стоимость которого начинается от 4 млн рублей. 

 

София Саттарова


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