За сутки COVID-19 подхватило рекордное количество россиян — 183 103 человека

В России поставлен очередной суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом граждан: за последние 24 часа инфекцию подхватили 183 103 человека, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает 9 февраля оперативный штаб.

В последний раз пандемийный рекорд был побит не так давно, 6 февраля, когда зафиксировали 180 071 случай.

За сутки инфекция унесли жизни 669 пациентов.

Петербург вновь лидирует по уровню распространения COVID-19: в городе зарегистрировано 19 644 заражённых. На втором месте - Подмосковье (+11 956 случаев), а на третье место опустилась Москва с 11 521 инфицированным.