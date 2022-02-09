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Новости 12:44

"А мы были бы рады такому": Пиотровский - о демонтированном на Украине памятнике Суворову

фото ЗакС политика "А мы были бы рады такому": Пиотровский - о демонтированном на Украине памятнике Суворову

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский отозвался о новости про демонтаж памятника отечественному полководцу Александру Суворову, который на днях убрали с улиц Полтавы на Украине. На просторах своего телеграм-канала чиновник сообщил, что ему было бы приятно увидеть в городе на Неве монумент в память о великом военачальнике.

"А мы были бы рады такому памятнику в музее Суворова", — высказался Пиотровский.

Известие о демонтаже памятника полководцу в Полтаве появилось несколькими днями ранее. Как писала Lenta.Ru, местные власти пришли к соответствующему решению в связи с "негативной репутацией Суворова на Украине".

Монумент был установлен в Полтаве в 1974 году. Изначально он находился во дворе Киевского военного лицея (экс-Суворовское училище), однако в 2019 году его перевезли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. 


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