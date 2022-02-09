В ЦПКиО на Масленицу покажут "Поползуху Digital"

В начале февраля Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова заказал на Масленицу у театра "Вокруг" представление "Поползуха Digital". Посетителям парка обещают "некий удивительный аттракцион", участников которого ждут невероятные открытия и волшебные превращения. На представление администрация парка потратит 600 тысяч рублей.

Авторский масленичный объект сперва предстанет перед зрителями в виде пятиметрового сугроба, который в итоге превратится в "весенний арт-объект". Части конструкции будут приходить в движение с помощью встроенных видеоэкранов, гимнастки в кольце и другим творческим решениям, говорится в документации к закупке.

В постановке примут участие 10 актеров. В подготовке к перфомансу соберут многочисленный реквизит, а также различные шумовые и пиротехнические средства. В день подписания контракта на странице театра "ВКонтакте" появилась публикация, в которой сотрудники организации просят неравнодушных подарить им во благо искусства валенки, белые пуховые платки, металлическую посуду и две старые двери.

"Мы готовимся к Масленице - творим новый спектакль. И мы ищем то, что возможно лежит у вас в закромах и давно хочет послужить во благо искусства" - сообщается на странице театра.

Петербуржцы смогут наблюдать "Поползуху Digital" на Елагином острове 6 марта с 12:00 до 18:00. Всего будет три представления, за каждое из которых театр "Вокруг" получит по 200 тысяч рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика - авторская программа уникальна и не имеет аналогов. Мероприятие пройдет в рамках гуляний "Шуми Масленица". Для продвижения праздника администрация парка также провела закупку на печать 600 рекламных баннеров за 155 тысяч рублей.

Константин Леньков / фото: сайт ЦПКиО им. Кирова