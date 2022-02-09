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Новости 13:58

Жириновского госпитализировали в московскую больницу управделами президента

фото ЗакС политика Жириновского госпитализировали в московскую больницу управделами президента

Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с поликлиникой управления делами президента РФ, уведомил РИА "Новости" осведомлённый источник. 

Причины и какой-либо диагноз, с которым политик попал в медучреждение, на данный момент не указаны.

По сведениям Mash, у Жириновского подтверждённый ковид с 50-75% поражением лёгких (КТ-3).

Добавим, что в разговоре с РИА "Новости" в пресс-службе ЛДПР заявили, что информация о госпитализации Жириновского не является достоверной. В партии отметили, что её лидер "чувствует себя хорошо и продолжает работать".

Жириновскому, напомним, 75 лет.


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