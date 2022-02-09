Песков не считает, что в России установился авторитарный режим

Российские власти не согласны со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего об установлении "авторитарных режимов" в России и Китае. Вместо этого следует говорить об установлении в этих странах своей отдельной политической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике, — цитирует слова Пескова ТАСС. — Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства".

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Китай "с уважением" относятся к устройству других государств, не вмешиваются в их внутренние дела и рассчитывают на аналогичное к себе отношение.

Ранее Жозеп Боррель высказал предположение о формировании альянса между Россией и КНР. По его словам, сейчас обе страны "противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов", как во время холодной войны, уточняет Daily Storm.