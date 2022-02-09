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Новости 15:59

Стены Эрмитажа проверят на прочность и качество гидроизоляции

фото ЗакС политика Стены Эрмитажа проверят на прочность и качество гидроизоляции

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга санкционировала работы в Зимнем дворце, в ходе которых специалисты проверят качество гидроизоляции и прочность несущих конструкций и фундамента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подрядчиком выступит ООО "РСК Антик". Контракт рассчитан на четыре месяца - с марта по июнь включительно.

Ранее руководство Эрмитажа анонсировало реставрацию фасадов Зимнего дворца, которая должна будет стартовать в следующем году и в результате которой стены станут чуть светлее. В последний раз фасады Зимнего реставрировали в 2015 году.


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