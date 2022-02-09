За 2021 год в Петербурге в 2,5 раза выросло число самозанятых

Предыдущий 2021 год, ставший вторым по счету годом пандемии коронавируса, значительно увеличил долю самозанятых на петербургском рынке труда. Как доложил в ходе совещания с вице-премьером Андреем Белоусовым губернатор Александр Беглов, речь идет о росте этой категории граждан в 2,5 раза. В абсолютных цифрах самозанятых стало 272 тысячи.

"Для Петербурга это хороший рекорд, говорит о том, что мы идем правильным путем", - приводит реплику Беглова ТАСС.

В целом в произошедших изменениях на рынке труда глава города видит заслугу чиновников и выбранный ими экономический курс. Смольный, отметил Беглов, при всех трудностях пандемии и сопутствующих ей ограничениях смог сохранить тысячи рабочих мест. Более того, деятельность Фонда кредитования малого и среднего бизнеса позволила создать массу новых компаний: за год в городе регионального значения с нуля появилось 60 тысяч предприятий.

"В Петербурге самый низкий в стране уровень безработицы – 0,8% на конец декабря 2021 года", - похвастался Белоусову Беглов.