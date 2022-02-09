В 2021 году российские суды вынесли 0,37% оправдательных приговоров

В течение 2021 года российские суды вынесли обвинительные приговоры 601 тысяче граждан, о чем сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев, на которого ссылается "Интерфакс". Всего за отчетный период рассмотрели уголовные дела в отношении 783 тысяч человек, и, таким образом, осужденными оказались 77% из них.

"Прекращено судами уголовное преследование в отношении 174 тыс. лиц или 22% обвиняемых, 2,1 тысяча человек были оправданы", - озвучил Лебедев свежие данные.

Из его слов следует, что число оправдательных приговоров составило чуть менее 0,373%.

В свою очередь, общая численность так называемого "тюремного населения", содержащегося в различных учреждениях ФСИН, снизилась за год на 16 936 человек: таких граждан насчитывают 465 896.