Столичной феминистке дали 15 суток ареста из-за символики "Умного голосования"

Задержанная накануне феминистка Дарья Серенко получила от суда в Москве наказание в виде 15 суток спецприемника, передает Telegram-канал "Апология". Под арест ее отправили из-за демонстрации символики "Умного голосования": один из постов в Instagram представлял собой логотип этого оппозиционного проекта. Минувшую ночь активистка провела в отделе позиции.

Напомним, проект Алексея Навального "Умное голосование", с которым активно боролось российское государство в преддверии и во время осенних выборов, подразумевает подачу голоса в любом бюллетене за самого сильного кандидата, являющегося соперником кандидата от власти. Сам Навальный объявлен в РФ экстремистом, как и его самоликвидировавшиеся организации, в связи с чем силовики все чаще интересуются активистами, замеченными в симпатиях к оппозиционеру.