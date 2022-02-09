ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:33

Вологодский вице-губернатор, ругая подрядчиков, с одобрением вспомнил сталинские репрессии

фото ЗакС политика Вологодский вице-губернатор, ругая подрядчиков, с одобрением вспомнил сталинские репрессии

Заместитель главы правительства Вологодской области Михаил Глазков, осматривая один из построенных объектов, разразился резкой критикой в адрес подрядчиков. Как пишет региональное издание "7х7", гнев чиновника вызвал внешний вид производственного цеха в Бабушкинском районе, возведенного за счет бюджета. Глазков сравнил сооружение с "какими-то курятниками", дал понять, что таким образом недопустимо тратить государственные деньги и вспомнил сталинский период в истории Советского Союза.

"При Иосифе Виссарионовиче в 30-е годы уже расстреляли бы вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали", - произнес вице-губернатор, что попало на видео.

В администрации региона пассаж, касающийся расстрелов, сочли вырванным из контекста.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама