Вологодский вице-губернатор, ругая подрядчиков, с одобрением вспомнил сталинские репрессии

Заместитель главы правительства Вологодской области Михаил Глазков, осматривая один из построенных объектов, разразился резкой критикой в адрес подрядчиков. Как пишет региональное издание "7х7", гнев чиновника вызвал внешний вид производственного цеха в Бабушкинском районе, возведенного за счет бюджета. Глазков сравнил сооружение с "какими-то курятниками", дал понять, что таким образом недопустимо тратить государственные деньги и вспомнил сталинский период в истории Советского Союза.

"При Иосифе Виссарионовиче в 30-е годы уже расстреляли бы вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали", - произнес вице-губернатор, что попало на видео.

В администрации региона пассаж, касающийся расстрелов, сочли вырванным из контекста.