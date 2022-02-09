Петербургу предложили учредить пост почетного консула Великобритании

Британские чиновники вынашивают идею о создании в Петербурге должности почетного консула Великобритании, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД в Петербурге Владимира Запевалова. Предполагается, что в случае создания нового института он частично компенсирует закрытие генконсульства, состоявшееся четырьмя годами ранее.

"Пока дальше разговоров дело не пошло", - констатировал Запевалов, добавив, что находит поступившее предложение интересным.

Всего в городе на сегодняшний день работают 35 почетных консулов разных стран. К их компании желают присоединиться также Намибия, Танзания, ЦАР, Конго и Колумбия.

"Все эти заявки находятся в разных стадиях проработки, но будем надеяться, что в этом году у нас появятся еще какие-то новые представители стран", - произнес официальный представитель МИД.

Напомним, что британское генконсульство закрылось после скандала вокруг отравления бывшего советского и российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британская сторона обвинила в причастности к отравлению Россию и ее спецслужбы, заявив о применении к Скрипалям нервно-паралитического вещества "Новичок". РФ с обвинениями не согласилась.