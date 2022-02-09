Потехина назвала выдумкой историю об увольнении педагога из-за стихов Хармса

Вице-губернатор Ирина Потехина высказалась по поводу ситуации с увольнением педагога-организатора из гимназии № 168. Согласно ее заявлению в интервью телеграм-каналу "Ротонда", Серафима Сапрыкина не собирается возвращаться на прежнее место работы. По словам Потехиной, в январе та устроилась в школу № 70, "но и оттуда уволилась через 16 дней" по причине "конфликта вокруг школьных правил".

Как призналась чиновница, сама она с педагогом не общалась. Отвечая на вопрос, поступали ли Сапрыкиной предложения вернуться, вице-губернатор сослалась на страничку уволившейся девушки: "В школу она возвращаться не собирается — ни в 168-ю, ни в 70-ю, ни в какую-либо другую. Она четко написала об этом в своих постах. Вероятно, четыре неудачные попытки подряд всё-таки убедили её найти другое применение своим талантам".

"Серафима — живой и увлекающийся человек, но её проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением. Это основной, можно сказать, мировоззренческий конфликт. Остальное — спекуляции", — заявила Потехина.

"Вся история про "пособников фашистов" выдумана от начала до конца, — коснулась Потехина скандального урока с чтением стихов. — Весь рабочий разговор сводился исключительно к внеплановой замене темы классного часа. Серафима утверждала, что она согласовала замену с заместителем директора по воспитательной работе. Директор вынуждена была собрать нескольких людей, непосредственно отвечавших за организацию этого классного часа. Никто замену не подтвердил".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что педагога нужно "полностью восстановить в правах". На этот счет Потехина заявила, что "очень хорошо понимает" позицию министра, который должен "защищать всех учителей страны".

Напомним, в конце прошлой недели бывшая педагог-организатор Серафима Сапрыкина опубликовала на своей странице в Facebook пост с рассказом о том, что была вынуждена уволиться после чтения ученикам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Это будто бы вызвало недовольство директора школы Светланы Лебедевой, которая поставила подчиненную перед выбором: уволиться самой или быть уволенной по статье об утрате доверия. При этом Лебедева, по словам Сапрыкиной, якобы назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов".