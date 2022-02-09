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Новости 19:53

В ближайшее десятилетие в петербургском метро планируют заменить тысячу вагонов

фото ЗакС политика В ближайшее десятилетие в петербургском метро планируют заменить тысячу вагонов

Петербургский вице-губернатор Максим Соколов, обсуждая на круглом столе развитие городской инфраструктуры, озвучил планы Смольного относительно подвижного состава метрополитена. Чиновник признал, что вагоны в некоторых сериях используются в повседневном режиме уже несколько десятилетий.

"В ближайшие 10 лет при поддержке федерального бюджета будет произведена масштабная замена этих вагонов. Почти 1 000 вагонов будут заменены в этот 10-летний период на новый современный подвижный состав", - объявил Соколов, цитируемый ТАСС.

Согласно официальным данным годичной давности, ГУП "Петербургский метрополитен" распоряжается 1935 вагонами.


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