Суд вызвал в суд членов УИК №2247 по оспариванию итогов голосования на участке

Смольнинский районный суд 9 февраля продолжил рассмотрение иска 21 петербуржца к участковой избирательной комиссии №2247. Истцы требуют отменить итоги голосования на УИК, сообщил ЗАКС.Ру представитель избирателей и член вышестоящей территориальной комиссии №30 Павел Шапчиц.

По официальным итогам голосования, на участке №2247 за Бориса Вишневского ("Яблоко") на выборах депутатов ЗакСа проголосовало 7 человек. Подавшие иск 21 петербуржец утверждают, что голосовали за "яблочника" Вишневского.

Шапчиц сообщил, что подал 9 февраля дополнения к исковым требованиям. Согласно документу, избиратели требуют отменить итоги голосования из-за нарушения непрерывности подсчета голосов, из-за отсутствия кворума и по другим причинам. В частности, в исковых требованиях указано, что протокол члены комиссии должны подписывать в определенном месте в зоне видимости камер видеонаблюдения. Этого не произошло, если протокол вообще подписывали все члены УИК, отмечено в документе.

Представитель истцов рассказал ЗАКС.Ру, что судья 9 февраля приобщила к материалам дела почерковедческую экспертизу. Согласно этому исследованию, подписи ряда членов УИК с протоколов прошлых лет не совпадают с их подписями под итоговым протоколом по выборам депутатов Законодательного собрания седьмого созыва по 2-му округу.

- Поскольку я давно член ТИК, у меня есть архивы с 2016 года. Я сообразил сравнить образцы подписей членов комиссии в 2021 году и в 2016 году. Мы полагаем, да и это очевидно, что подписи внесены другими лицами в протоколе, что, безусловно, является основанием для признания протокола недействительным. <...> Подписи все как одной рукой нарисованы, - заявил Шапчиц.

Он добавил, что на следующее заседание в конце февраля суд вызвал трех членов УИК. Ранее на заседание уже приглашали других членов комиссии, но у них находились поводы не посещать суд, рассказал Шапчиц. По его словам, одна из представителей УИК планировала выступить в суде, но позже "слилась". Ее подпись тоже может быть поддельной в протоколе, считает представитель истцов.

- Я так понимаю, она и врать в суде под присягой не хочет, и валить свою комиссию она не хочет, потому что вся комиссия там - это большей частью родственники, - предположил Шапчиц.

У председателя, его заместителя и секретаря УИК №2247 одна фамилия - Бугаевы. Могут быть в комиссии и другие их родственники под иными фамилиями, считает Шапчиц.

София Саттарова