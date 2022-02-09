Только у одного из четырех российских учителей оклад выше МРОТ

Более 76 % российских учителей получают оклад ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Минпросвещения, озвученных на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом 9 февраля сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, данные министерства представлены по состоянию на конец 2021 года. Размер МРОТ тогда равнялся 12,8 тысячи рублей.

В представленной министерством презентации отмечается разница в подходах к оплате труда учителей. Ее итогом становится непрозрачность начисления надбавок и принципов учета выплат. Кроме того, эксперты ведомства зафиксировали "необоснованную дифференциацию зарплаты" среди педагогов одного региона.

Ранее правительство анонсировало эксперимент с введением единых требований к оплате труда педагогов. Апробация развернется в новом учебном году в шести регионах страны. При этом, как сообщил на заседании в Совфеде врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко, проект постановления еще не подписан и обсуждается.

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