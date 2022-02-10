"Горэлектротранс" хочет купить 54 современных трамвая в стиле ретро

Петербургский ГУП "Горэлектротранс" собирается приобрести 54 новых трамвая в ретростиле, информирует пресс-служба предприятия.

Трамваи должны быть низкопольными и обязательно укороченными: это необходимо для того, чтобы "вписываться в ворота и узкие места" исторического парка № 3, который обслуживает центр города, Петроградку и Васильевский остров.

Модели должны "учитывать особенности и характеристики путевого хозяйства в историческом центре". Встроенное оборудование должно быть оснащено системой поддержки принятия решений, иначе говоря — автопилотом.

"Только внешне стилизованные под трамвайную моду 50–60-х годов, новые вагоны будут отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта", — информирует пресс-служба ГЭТ.

Стоимость закупки не указывается. "Фонтанки" пишет, что на эти цели уйдёт почти 13 млрд рублей. Поставить трамваи должны до 31 мая следующего года.