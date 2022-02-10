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Новости 10:57

С начала года петербургские волонтёры доставили горожанам с COVID-19 свыше 10 тысяч наборов лекарств

фото ЗакС политика С начала года петербургские волонтёры доставили горожанам с COVID-19 свыше 10 тысяч наборов лекарств

За первые полтора месяца с начала текущего года свыше 10 тысяч лекарственных наборов доставили петербургские волонтёры COVID-больным горожанам, информирует пресс-служба Смольного.

За смену один доброволец обычно приносит на дом порядка 20 наборов, всего в связке работают около 30 человек. Волонтёры "привязаны" к поликлиникам Выборгского, Фрунзенского, Петроградского и Приморского районов.

Кроме того, в помощи заболевшим задействованы 368 волонтёров-учащихся медвузов: они помогают заполнять электронные таблицы и эпидемиологические листы, осуществляют обзвон пациентов, проверяют температуру посетителей поликлиник, сообщают горожанам о важности вакцинации. 

"Волонтёры-медики пришли на помощь с самого начала пандемии и продолжают выполнять свою важную и благородную миссию. Это вызывает глубокое уважение, огромную признательность и гордость за наших ребят", - высказался городской глава Александр Беглов.

Студенты медвузов, задействованные в помощи заболевшим, привозят на дом продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым петербуржцам.


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