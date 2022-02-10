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Новости 12:08

Суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к 5 годам колонии за намерение взорвать здание ФСБ в Minecraft

фото ЗакС политика Суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к 5 годам колонии за намерение взорвать здание ФСБ в Minecraft

Суд в Канске назначил 5 лет колонии 16-летнему подростку Никите Уварову, который хотел взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, сообщил у себя в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Юношу обвинили в прохождении игрового обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Сторона гособвинителя, прокуратуры, настаивала на 9 годах колонии.

Ещё два подсудимых по делу подростка были освобождены от уголовной ответственности ввиду содействия следствию, добавил Чиков.

Напомним, канских школьников задержали летом 2020 года. Их якобы поймали расклеивающими листовки в поддержку математика-анархиста Азата Мифтахова возле здания местного отделения ФСБ. В переписке молодых людей силовики нашли предложение построить здание ФСБ игре Minecraft и виртуально подорвать его.

Изначально подросткам инкриминировали участие в террористическом сообществе, однако в марте текущего года это дело прекратили, предъявив им другие три статьи: незаконное хранение и ношение взрывчатки (ст. 222.1 УК), изготовление (ст. 223.1 УК) и прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК).


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