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Новости 12:38

В России зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19

фото ЗакС политика В России зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19

За сутки в России выявлено 197 076 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Это новый рекорд с начала пандемии, предыдущий был установлен 9 февраля — тогда суточный прирост составил 183 103 заболевших.

В Петербурге 10 февраля зарегистрировано 21 644 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем было накануне — по официальным данным, 9 февраля в городе было выявлено 19 644 зараженных.

За прошедшие сутки госпитализация потребовалась 945 петербуржцам, выздоровели 15 215 пациентов. За сутки ковид унес жизни 58 горожан. В целом по стране госпитализированы 19 446 человек, выздоровели 106 092 пациента. Количество смертей за сутки составило 701.


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