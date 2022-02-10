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Новости 12:47

Петербургские компании задолжали своим сотрудникам более полумиллиарда рублей

фото ЗакС политика Петербургские компании задолжали своим сотрудникам более полумиллиарда рублей

По состоянию на начало 2022 года 58 петербургских предприятий задолжали своим сотрудникам свыше полумиллиарда рублей заработных плат, уведомила старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства городской прокуратуры Анна Кахивова, заявление которой приводит пресс-служба ведомства.

Представитель надзорного органа уточнила также данные о погашенных задолженностях.

"Всего прокуратура города в 2021 году погасила задолженности перед работниками организаций на сумму в миллиард рублей. В трудовых правах восстановлено около девяти тысяч работников", — отчиталась Кахивова.

Общая сумма погашенных долгов перед сотрудниками компаний в 2020 году, отметила также старший прокурор, составила 980 млн рублей, а в 2019-м сумма перевалила за миллиард.

В 2021 году, добавила Кахивова, прокуратура возбудила 36 уголовных дел по ст. 145.1 статье УК РФ ("Невыплата заработной платы").

Отметим также, в 2021 году петербургские компании уволили практически 20 тысяч своих сотрудников. В текущем году предприятия сообщили об упразднении 5,5 тысяч работников.


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