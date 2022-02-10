В школах, где работала уволившаяся из-за Хармса педагог, идут проверки

В школах Петербурга, где работала Серафима Сапрыкина, проходят проверки, заявила вице-губернатор Ирина Потехина. По словам чиновницы, речь идет о четырех учебных заведениях, включая 168-ю гимназию.

"Проверка идет комплексная, мы работаем не только с этой школой, мы работаем и с другими тремя школами, где Серафима успела где-то поработать, а где-то, прямо скажем, отметиться, потому что в 70-й гимназии она проработала всего лишь 16 дней и тоже уволилась по собственному желанию", — уточнила вице-губернатор в эфире телеканала "Санкт-Петербург" (цитату приводит "Интерфакс").

Ранее Telegram-канал "Mash на Мойке" заявил о якобы имевшейся судимости Сапрыкиной. Издание утверждало, что в ту пору педагога звали Симой Чингизовной Казимовой. 10 февраля объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила, в декабре 2008 года некая Сима Казимова была признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью человека. По заявлению пресс-службы, за год до этого девушка, отдыхая в компании друзей, дважды ударила знакомого ножом во время драки.

Факт смены имени, отчества и фамилии Сапрыкина признала, но прочие обвинения отвергла. Свои слова она подтвердила справкой об отсутствии судимости, выданной ГУ МВД по Санкт-Петербургу в июле 2021 года. Скриншот документа педагог выложила на своей странице в Facebook вечером 9 февраля.

На следующий день Сапрыкина решила ответить на обвинения, что провела урок о Хармсе вместо мероприятия в честь Дня героев Отечества. 10 февраля педагог опубликовала скриншоты больничного листа, подтверждающие, что с 26 ноября по 10 декабря она не выходила на работу. "Неделя памяти в школе была с 6 по 12 декабря. Все это время я сидела на больничном по ковиду, меня просто не было в школе! Я провела этот урок в рамках недели памяти Достоевского, урок был о капитане Лебядкине как предшественнике обэриутов (они это сами подчеркивали)", — указала Сапрыкина. Позже она заявила, что отказывается давать дальнейшие комментарии по ситуации, так как "маловата для борьбы с МВД".

Напомним, скандал вокруг увольнения Серафимы Сапрыкиной из гимназии № 168 разгорелся после ее поста, опубликованного в Facebook в конце прошлой недели. Педагог-организатор рассказала, что была вынуждена уйти с работы после урока с чтением стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Якобы это не понравилось директору Светлане Лебедевой, которая будто бы потребовала от подчиненной написать заявление, пригрозив в противном случае уволить ее по статье об утрате доверия. При этом Лебедева, со слов Сапрыкиной, назвала поэтов "пособниками фашистов" и "врагами народа".

Сама директор отрицает, что говорила что-либо подобное. По словам Лебедевой, Хармса она любит, а споры с Сапрыкиной случились из-за того, что та без разрешения поменяла учебный план.