Суд в Чечне не отпустил Зарему Мусаеву под домашний арест

Верховный суд Чечни отказался отпустить под домашний арест Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева, сообщает "Комитет против пыток"*. До 1 апреля женщина останется в СИЗО.

Защита Мусаевой просила перевести ее под домашний арест, ссылаясь на состояние больной диабетом женщины. Прокурор в ответ настаивал, что ее содержание в СИЗО является законным и обоснованным, учитывая вменяемое преступление.

Мусаева участвовала в заседании по видеосвязи. Как отмечают правозащитники, она по-прежнему плохо себя чувствует и передвигается с трудом. Адвокаты планируют обжаловать принятые судами решения после получения материалов дела.

Адвокат Мусаевой Александр Немов привел позицию суда, оставившего его подзащитную в СИЗО. "Указывают, что она может скрыться, потому что у нее супруг уже уехал за пределы РФ, хотя в материалах вообще ничего нет про супруга. Необъяснимо, откуда это в решении суда появилось", — приводит слова Немова ТАСС.

Напомним, 20 января чеченские силовики силой увезли Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. По словам правозащитников, взять лекарства от диабета ей не позволили, несмотря на поставленный диагноз. В Чечне Мусаеву арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве, а затем обвинили в насилии против представителя власти и поместили в СИЗО. Сама обвиняемая сообщила, что не могла ни на кого напасть, так как едва стояла на ногах.

Как считают правозащитники, причина преследования семьи Сайди Янгулбаева кроется в деятельности его сыновей. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что "эту семейку [Янгулбаевых] ждет место либо в тюрьме, либо под землей" и что "пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут". К настоящему моменту Янгулбаев лишен статуса бывшего судьи, что означает отмену для него статуса неприкосновенности. Сейчас он с дочерью находятся не в России.

*14 января 2016 года Министерство юстиции внесло "Комитет по предотвращению пыток" в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация объявила о своей ликвидации и с тех пор работает под названием "Комитет против пыток" без образования юридического лица.

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