Лидер "Новых людей" заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружили у председателя партии "Новые люди" и депутата Госдумы Алексея Нечаева. Как сообщает ТАСС, политик находится дома и чувствует себя "в принципе хорошо".

"Да, действительно, я заболел, — признал Нечаев. — Вчера ночью мне пришел положительный результат теста. Сижу дома". Говоря о своем состоянии, он пожаловался на слегка осипший голос, но заверил, что температуры нет.

Ранее стало известно о том, что коронавирус обнаружили Владимира Жириновского. Днем появились сообщения о том, что 75-летнего политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известия пришлось опровергать соратникам либерал-демократа. В пресс-службе ЛДПР заявили, что самочувствие их лидера нормальное, "он работает с документами и передает поручения".