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Новости 20:44

Петербуржец получил условный срок за призывы к насилию над полицейскими

фото ЗакС политика Петербуржец получил условный срок за призывы к насилию над полицейскими

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил 10 февраля приговор Вадиму Цветкову, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам условного срока, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в феврале 2021 года Цветков под псевдонимом Вадяй Кислый! опубликовал в Telegram-канале "Отряды Гражданской Самообороны России" призывы к насилию над правоохранителями. Сам Цветков на суде вину полностью признал.

С "Отрядами Гражданской Самообороны России" связано и еще одно уголовное дело в Петербурге. В апреле 2021 года Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для петербуржца Александра Бердникова. Мужчину обвиняют в том, что он якобы разместил в том же Telegram-канале аудиозаписи с призывами к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Бердников вину признал частично.


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