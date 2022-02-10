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Новости 21:21

На псковского депутата завели дело из-за символики Навального

фото ЗакС политика На псковского депутата завели дело из-за символики Навального

Полиция Пскова завела административное дело на местного муниципального депутата Николая Кузьмина из-за публикации двух изображений с надписью "Навальный 20!8" в соцсети "ВКонтакте". Фотографии были сделаны в 2017 году, сообщает "Псковская губерния".

Издание приводит фрагмент определения, составленного лейтенантом полиции Песковым. В тексте правоохранитель сообщает, что обнаружил "в свободном доступе изображения символики общественного движения "Штабы Навального""*. Первое изображение представляет собой карту прохода на встречу с Алексеем Навальным, назначенную на 2 декабря 2017 года, уточняет "Медиазона"**. На снимке можно увидеть надписи "Навальный 20!8" и "Пора выбирать". Вторая картинка является совместной фотографией Кузьмина и Навального на фоне агитационных надписей.

На Кузьмина завели административное производство о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или же арест сроком до 15 суток. Как рассказал депутат, его вызвали в полицию для составления протокола 14 февраля.

*Штабы Навального решением Мосгорсуда от 9 июня 2021 года признаны экстремистскими организациями и запрещены в России

**"Медиазона" внесена Минюстом в список СМИ-иностранных агентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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