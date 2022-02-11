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В Ленобласти возбудили дело после падения льдины на коляску с ребёнком

фото ЗакС политика В Ленобласти возбудили дело после падения льдины на коляску с ребёнком

Региональное управление Следственного комитета по Ленинградской области отчиталось о возбуждении уголовного дела из-за падения глыбы льда на детскую коляску, в которой находился ребёнок, в Луге. Разбирательство инициировано в рамках части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Инцидент произошёл 7 февраля текущего года.

"В результате оказания ООО „Наш Дом" услуг по содержанию и ремонту имущества в многоквартирном доме, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, не проведения работ по очистке от снега, наледи и сосулек крыши дома, образовавшаяся на крыше наледь упала на женщину, причинив ей физическую боль и кровоподтек левого предплечья, а также на детскую коляску с находящейся в ней малолетней дочерью, повредив детскую коляску", — известил региональный СК.

Уточняется также, что у управляющей компании была изъята нормативно-техническая, кадровая и иная документация. Местные жители неоднократно жаловались на опасную наледь, однако УК никаких действий по очистке кровли не предпринимала.

"На основании совокупности собранных доказательств следственным органом предъявлено обвинение главному инженеру ООО „Наш Дом". Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — подытожил СК по Ленобласти.

Ранее аналогичный инцидент произошёл и в Петербурге, где отколовшийся с крыши лёд упал на коляску, в которой находился грудной ребёнок.


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